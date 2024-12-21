"Як вам Київ за три дні". Росіяни показали послання на одному з дронів, що атакували Казань (фото)

Не виключено, що це — російський фейк

Росіяни показали уламки безпілотника, стверджуючи, що це один з тих, що зранку 21 грудня масовано атакували Казань (Татарстан, Росія). На ньому нібито є послання росіянам.

"Z-канали" показали напис російською на уламку безпілотника. Послання містить ненормативну лексику.

"Как вам Киев за три дня?", — зокрема написано там.

Увага! Фото містять ненормативну лексику

Росіяни активно обговорюють написане. Традиційно погрожують "Орєшніком" по центру прийняття рішень". Проте особливо розумні з них питають "В чому вони неправі". Деякі пишуть "терпимо" та нарікають на "м'якотілість" главі Росії Володимира Путіна, який, на їхню думку, не наважується на жорстку відповідь. Це зайвий раз демонструє, що більшість громадян РФ не менш кровожерливі та агресивні, чим їхній президент, а деякі навіть більше.

Нагадаємо, зранку 21 грудня декілька безпілотників врізалися в багатоповерхові будинки в Казані. Почалися пожежі. На відміну від російської армії, ЗСУ не атакує житлові будинки. Тому прильоти по них — це, найімовірніше, результати роботи "кривого РЕБ" РФ.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни писали про влучання БПЛА в промисловий об‘єкт в Казані, саме туди, ймовірно, й направлялися безпілотники. В місті розташовано Казанський пороховий завод, який є одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу, що спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та інших компонентів, критично важливих для армії РФ. Цей завод забезпечує російську армію боєприпасами та матеріалами, необхідними для виготовлення ракет різних класів і призначень, включаючи ракети "Калібр", "Іскандер" та ін.