У російській Казані безпілотники врізалися одразу в кілька будинків, спалахнули пожежі (фото та відео)

Про постраждалих не повідомляється

Вранці у суботу, 21 грудня, у місті Казань у Татарстані (РФ) пролунали вибухи. Росіяни заявляють, що безпілотники влучили одразу у кілька житлових будинків.

За даними росЗМІ, Казань атакували щонайменше 7 безпілотників. Постраждало декілька будинків.

"БПЛА влетіли в будинки на проспекті Камалєєва, вулиці Клари Цеткін, Юкозинській, Хаді Такташа, Червоній Позиції. Ще два безпілотники вдарили в будинок на вулиці Оренбурзький тракт", — йдеться в повідомленні.

Перший дрон влетів у 37-поверхову висотку в елітному ЖК "Лазурные небеса". Почалася пожежа, всіх жителів "Лазурных небес" евакуювали. Про постраждалих наразі не повідомляється. У мережі з’явилися кадри, на яких можна побачити, як БПЛА влітає у верхні поверхи будинку та вибухає.

На відміну від російської армії, ЗСУ не атакує житлові будинки. Тому прильоти по них — це, найімовірніше, результати роботи "кривого РЕБ" Росії, пише Telegram-канал Exilenova+. Там публікують відео з місць та уламки від роботи російського самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-СМ".

Через атаку призупинено роботу аеропорту "Казань". На місцях влучень працюють російські пожежники.

Як розповідав "Телеграф", рано вранці в суботу, 21 грудня, над курортним містом Сочі (Краснодарський край Росії) пролунала серія вибухів. Росіяни заявили про роботу своєї ППО.