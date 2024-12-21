В российской Казани беспилотники врезались сразу в несколько домов, вспыхнули пожары (фото и видео)

О пострадавших не сообщается

Утром в субботу, 21 декабря, в городе Казань в Татарстане (РФ) прогремели взрывы. Россияне заявляют, что беспилотники попали сразу в несколько жилых домов.

По данным росСМИ, Казань атаковали как минимум 7 беспилотников. Пострадали несколько домов.

"БПЛА влетели в здания на проспекте Камалеева, улице Клары Цеткин, Юкозинской, Хади Такташа, Красной Позиции. Еще два беспилотника ударили в дом на улице Оренбургский тракт", — сказано в сообщении.

Первый дрон влетел в 37-этажную высотка в элитном ЖК "Лазурные небеса". Начался пожар, всех жителей "Лазурных небес" эвакуировали. О пострадавших на данный момент не сообщается. В сети появились кадры, на которых можно увидеть, как БПЛА попадает в верхние этажи дома и взрывается.

В отличие от российской армии, ВСУ не атакует жилые дома. Поэтому, прилеты по ним — это, вероятнее всего, результаты работы "кривого РЕБ" России, пишет Telegram-канал Exilenova+. Там публикуют видео с мест и обломки от работы российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ".

По причине атаки приостановлена работа аэропорта "Казань". На местах попаданий работают российские пожарные.

Как рассказывал "Телеграф", ранним утром в субботу, 21 декабря, над курортным городом Сочи (Краснодарский край России) прозвучала серия взрывов. Россияне заявили о работе своей ПВО.