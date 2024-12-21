Война — день 1032: обострение в Херсоне и тревожные заявления Путина

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 21 декабря 2024 года. Предыдущий день запомнился взломом реестров в Украине, резким усилением обстрелов Херсона, а также масштабной атакой России против Украины, в ходе которой пострадал и Киев, и не обошлось без жертв. Но неспокойно было и в РФ, — в частности, был нанесен удар по месту дислокации российских военных в Рыльске Курской области. Вместе с тем похоже, что агрессор не собирается останавливаться, ведь только накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что "идет война с русским миром".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 21 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В Харькове шесть человек пострадали в результате удара российского беспилотника по многоэтажке.

00:00 В воздушном пространстве Украины десятки вражеских дронов, взрывы слышали в Харькове и Запорожье, есть пострадавшие.

Согласно сводке Генштаба, самыми горячими направлениями за прошлые сутки стала Курская область и Покровское направление.

Карта, где сейчас идут бои в Курской области России

Карта боевых действий на Покровском направлении

С ситуацией в Украине 18 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1029: россияне наступают в Донецкой области и гонят северокорейцев на убой

О новостях и событиях 19 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1030: оккупанты несут огромные потери и обстреливают Кривой Рог

О том, что происходило 20 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1031: Россия ударила по Киеву и накаляет ситуацию в Херсоне