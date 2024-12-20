Война — день 1031: РФ снова атаковала Кривой Рог, а Путин предлагает Западу дуэль

Оперативно о главном за сутки

Украинские защитники продолжают сдерживать российские атаки. В частности, в Курской области в этом им помогает река Псел, ставшая естественным барьером. Активизировалась армия России на Времивском направлении Донетчины, где давило прошлых суток больше, чем на Кураховском. Тем временем лидер РФ Владимир Путин снова начал угрожать ударом "Орешником", но на этот раз прибег к циничному предложению мероприятия, на которое резко ответил Владимир Зеленский. В ЕС приняли решение, что российские зарубежные активы останутся замороженными до конца войны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 20 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Государственные реестры Украины, похоже, пережили самую масштабную хакерскую атаку с начала войны. Восстановление доступа к ним может занять не менее двух недель.

00:00 Россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге.

На Покровском направлении за прошедшие сутки враг совершил 32 наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Соленое, Новый Труд, Зеленое и Нововасиловка. Наши защитники мужественно держат рубежи, отразили все вражеские атаки.

Покровское направление на карте Deep State

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 18 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Солнцевки, Старых Тернов, Андреевки, Курахово и Дачного. Идет одно боестолкновение.

Кураховское направление на карте Deep State

На Времивском направлении противник в течение дня совершил 20 атак в направлении Успеновки, Константинопольского, Благодатного, Нескучного и Новодаровки. До сих пор ведутся три боя. Враг нанес авиаудары КАБы в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Темировка и Зеленое Поле.

Времевское направление на карте Deep State

О том, что происходило 17 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1028: в Москве ликвидирован генерал ВС РФ, а россияне снова говорят о войне с НАТО

С ситуацией в Украине 18 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1029: россияне наступают в Донецкой области и гонят северокорейцев на убой

О новостях и событиях 19 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1030: оккупанты несут огромные потери и обстреливают Кривой Рог