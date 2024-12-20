Россияне массированно обстреляли Херсон и пытались штурмовать в районе Антоновского моста: есть погибший (видео) - обновлено

Это не стало неожиданностью для наших защитников

Ранним утром в пятницу, 20 декабря, около пяти часов, россияне совершили массированный артиллерийский обстрел Херсона, в жилых домах вспыхнули пожары, пострадали мирные жители. Также враг пытался улучшить свое положение в районе Антоновского моста.

Обновление 7:35 Число пострадавших в Херсоне возросло до шести людей, сообщил Мрочко. Также стало известно о гибели 60-летнего мужчины. В момент вражеского удара он был в помещении.

Обновление 7:25 Александр Прокудин сообщил, что вражеский обстрел Херсона и пригород из временно оккупированного левобережья продолжается. Россияне обстреливают жилые кварталы, критическую и социальную инфраструктуру, есть пострадавшие.

"Вражеские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но сразу были обнаружены и уничтожены нашими Защитниками… Впереди тяжелые дни. Напряженная ситуация сохранится на протяжении всех праздников, поэтому не выходите без необходимости на улицы", — добавил глава Херсонской ОВА, призвав людей к эвакуации.

"Происходит массированный обстрел города Херсона! Находитесь в укрытиях", — сообщил в Telegram начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в 5:04.

В 5:47 он добавил, что обстрел Херсона продолжается. Есть много попаданий в многоквартирные жилые дома. Известно о пострадавших мирных жителях.

"В тяжелом состоянии доставлен в больницу 76-летний херсонец. В результате утреннего массированного обстрела города со стороны российских оккупационных войск он получил минно-взрывную травму и обломочное ранение грудной клетки. Еще один мужчина 63 лет госпитализирован с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами", — проинформировал он позже.

Вскоре стало известно о третьем пострадавшем. Это 44-летний мужчина с взрывной травмой и травматической ампутацией пальцев правой руки.

Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин подтвердил обстрел областного центра. Он предупреждал об опасности массированных артиллерийских ударов с временно оккупированного левого берега еще с вечера.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" проинформировал, что под обстрелом российской артиллерии находились прибрежные населенные пункты от Херсона до Ольговки, а также Чернобаевка. Россияне били хаотично.

"Бьют без корректировки, не прицельно. Есть первые сообщения о пожарах в жилых домах", — говорится в сообщении.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Местный журналист Константин Рыженко, автор Telegram-канала "ХЕРСОН: Non fake", сообщил, что также россияне запустили на территорию Херсона разведывательные дроны. По его данным, операция России связана с попытками занятия более выгодных позиций по левому берегу Днепра и зоны островов. Штурмовые группы врага проявляют активность в зоне за Конковским мостом на левом берегу.

Большинство вражеских ударов в районе Херсона было нанесено по Корабельному району и Антоновке. Зафиксировано минимум пять пожаров.

"В городе повреждены десятки домов мирных жителей, есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

"Николаевский Ванек" объяснил, что этот обстрел связан с попытками россиян занять район Антоновского моста (район Наири). Он добавил, что это не стало неожиданностью для украинских военных, завязался бой.

"Не доехали штурмовые группы (их было две), точнее — не доплыли. Бой закончился особо не начавшись. Ситуация на сегодняшний день – стабильная", — говорится в сообщении в 6:18.

Как сообщал "Телеграф", россияне стремятся снова оккупировать Херсон. Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук оценил, есть ли у них силы форсировать Днепр.