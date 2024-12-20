Росіяни масовано обстріляли Херсон та намагалися штурмувати в районі Антонівського мосту: що відомо про наслідки (відео)

Це не стало несподіванкою для наших захисників

Рано вранці у п'ятницю, 20 грудня, близько п‘ятої години, росіяни здійснили масований артилерійський обстріл Херсона, у житлових будинках спалахнули пожежі, постраждали мирні мешканці. Також ворог намагався покращити своє становище у районі Антонівського мосту.

"Відбувається масований обстріл міста Херсона! Перебувайте в укриттях", — повідомив у Telegram начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко о 5:04.

О 5:47 він додав, що обстріл Херсона триває. Є багато влучань в багатоквартирні житлові будинки. Відомо про постраждалих мирних жителів.

"У тяжкому стані доправлено до лікарні 76-річного херсонця. Внаслідок ранкового масованого обстрілу міста з боку російських окупаційних військ він отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини. Ще один чоловік 63 років ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами", — поінформував він пізніше.

Невдовзі стало відомо про третього постраждалого. Це 44-річний чоловік з вибуховою травмою та травматичною ампутацією пальців правої руки.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підтвердив масований обстріл обласного центру. Він попереджав про небезпеку масованих артилерійських ударів з тимчасово окупованого лівого берега ще з вечора.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" поінформував, що під обстрілом російської артилерії перебували прибережні населені пункти від Херсона до Ольгівки, а також Чорнобаївка. Росіяни били хаотично.

"Б'ють без коригування, не прицільно. Є перші повідомлення про пожежі у житлових будинках", — йдеться у повідомленні.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Місцевий журналіст Костянтин Риженко, автор Telegram-каналу "ХЕРСОН: Non fake", повідомив, що також росіяни запустили на територію Херсона розвідувальні дрони. За його даними, операція Росії пов'язана зі спробами заняття більш вигідні позиції по лівому березі Дніпра та зони островів. Штурмові групи ворога виявляють активність у зоні за Конківським мостом на лівому березі.

Більшість ворожих ударів у районі міста Херсон було завдано по Корабельному району та Антонівці. Зафіксовано мінімум п'ять пожеж. Виникли пожежі з електропостачанням.

"У місті пошкоджено десятки будинків мирних мешканців, є постраждалі", — йдеться у повідомленні.

"Николаевский Ванек" пояснив, що цей обстріл пов'язаний зі спробами росіян зайняти район Антонівського мосту (район Наїрі). Він додав, що це не стало несподіванкою для українських військових, зав'язався бій.

"Не доїхали штурмові групи (їх було дві), точніше — не доплили. Бій закінчився особливо не розпочавшись. Ситуація на сьогодні – стабільна", — йдеться у повідомленні о 6:18.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни прагнуть знов окупувати Херсон. Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук оцінив, чи є в них сили форсувати Дніпро.