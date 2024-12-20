Новый рекорд. Россияне потеряли огромное количество бойцов за минувшие сутки

С начала войны за болезненные идеи лидера Кремля Владимира Путина пало 770 420 граждан РФ

Силы обороны Украины установили очередной рекорд по количеству ликвидированных оккупантов. За прошедшие сутки, 19 декабря, на фронте было ликвидировано 2 200 российских военнослужащих.

Такие данные дает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Данные уточняются. Этот показатель является абсолютным рекордом начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Предыдущим самым высоким показателем была ликвидация 2 030 российских военных. Это произошло 29 ноября 2024 года.

Всего с начала полномасштабной войны в Украине, по подсчетам Генштаба, по состоянию на 20 декабря ликвидировано уже около 770 420 россиян. Кроме 2200 российских военнослужащих, за прошедшие сутки российская армия потеряла в Украине 8 танков, 24 боевых бронированных машины, 42 артсистемы и т.д.

Напомним, по данным портала DeepState, за минувшие сутки россияне могли оккупировать село Константинопольское, расположенное юго-западнее Курахово. Также враг продвинулся возле Кругленького (Курская область, северо-западнее Суджи). Кроме того, есть другие продвижения оккупантов в Донецкой области — возле Зари, Зеленовки, и в Новооленовке, расположенной к югу от Покровска.

Как сообщал "Телеграф", рано утром в пятницу, 20 декабря, около пяти часов, россияне совершили массированный артиллерийский обстрел Херсона, в жилых домах вспыхнули пожары, пострадали мирные жители, известно об одном погибшем. Также враг пытался пойти на штурм, чтобы улучшить свое положение в районе Антоновского моста. Кроме того, с утра враг атаковал Киев.