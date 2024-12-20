Новий рекорд. Росіяни втратили величезну кількість бійців за минулу добу

З початку війни за хворобливі ідеї лідера Кремля Володимира Путіна полягло 770 420 громадян РФ

Сили оборони України встановили черговий рекорд за кількістю ліквідованих окупантів. За минулу добу, 19 грудня, на фронті було ліквідовано 2200 російських військовослужбовців.

Такі дані дає Генеральний штаб Збройних Сил України. Зазначається, що дані уточнюються. Цей показник є абсолютним рекордом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Попереднім найвищим показником була ліквідація 2030 російських військових. Це сталося 29 листопада 2024 року.

Загалом з початку повномасштабної війни в Україні, за підрахунками Генштабу, станом на 20 грудня ліквідовано вже близько 770 420 росіян. Крім 2200 російських військовослужбовців, протягом минулої доби російська армія втратила в Україні 8 танків, 24 бойових броньованих машини, 42 артсистеми тощо.

Нагадаємо, за даними порталу DeepState, протягом минулої доби росіяни могли окупувати село Костянтинопольське, що розташоване на південний захід від Курахового. Також ворог просунувся біля Кругленького (Курська область, на північному заході від Суджі). Крім того, є інші просування окупантів в Донецькій області — біля Зорі, Зеленівки, та в Новооленівці, яка розташована на південь від Покровська.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці у п'ятницю, 20 грудня, близько п‘ятої години, росіяни здійснили масований артилерійський обстріл Херсона, у житлових будинках спалахнули пожежі, постраждали мирні мешканці, відомо про одного загиблого. Також ворог намагався піти на штурм, щоб покращити своє становище у районі Антонівського мосту. Крім того, зранку ворог атакував Київ.