Райцентр на Курщине мощно обстреляли – много жертв, а власти отмазываются от компенсаций, обновлено (фото, видео)

Число жертв стремительно растет

В Рыльске на Курщине раздался ряд мощных взрывов. Предварительно уже известно по меньшей мере о 5 погибших и 26 пострадавших в результате атаки на центр города.

Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на слова губернатора Александра Хинштейна. В ударе россияне обвиняют Вооруженные Силы Украины, которые якобы ударили ракетами MGM-140B ATACMS Block 1A с кассетной боевой частью.

UPD: Число погибших выросло до 6 человек, среди них есть ребенок, говорит Хинштейн. Число пострадавших составляет 18. Он также настоял, что удар произошел системой HIMARS, а не ATACMS, как говорили ранее.

"Радиус поражения у каждой "кассеты" — 15 метров. Ракеты сбила ПВО, с одной боеголовки упали около 17 суббоеприпасов. После обстрела вспыхнули около десяти автомобилей", — говорится в сообщении.

По словам губернатора, ракеты частично разрушили учебные заведения, школы, несколько частных домов. На уже публикуемые в сети видео видны последствия взрывов. Во многих домах вылетели окна, стекло, побило фасад зданий и кровлю.

Российские паблики добавляют, что по Рильску нанесли якобы более 50 ударов. В городе массовые разрушения, повреждено множество зданий и зафиксированы пожары.

Однако украинский общественный деятель Сергей Стерненко пишет: "По предварительным данным попадания по зданиям, где дислоцировались российские военные".

В то же время Хинштейн заявил, что пострадавшим от войны в Курской области государство не будет покрывать все расходы, ведь в бюджете нет денег.

"Не потому, что мы не хотим это делать. Вы представьте, сколько сел, поселков, дорог уничтожено? Школы, больницы, магазины, поликлиники, аптеки? Дома ваши? Мы на средства чего это все будем восстанавливать? А у нас еще СВО продолжается. А СВО высокотехническое — нам надо землю освободить, а у нас, извините, каждый снаряд стоит денег", — пояснил губернатор Курской области на встрече с жителями Суджанского района.

На вопрос местной жительницы, почему она должна терять имущество, на которое семья работала всю жизнь, Хинштейн не ответил.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что взрывы прогремели у базы Северного флота РФ.