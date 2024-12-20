Райцентр на Курщині потужно обстріляли - багато жертв, а влада відмазується від компенсацій (фото, відео)

Кількість жертв стрімко зростає

У Рильську на Курщині пролунала низка потужних вибухів. Попередньо вже відомо щонайменше про 5 загиблих та 26 постраждалих внаслідок атаки на центр міста.

Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на слова губернатора Олександра Хінштейна. В ударі росіяни звинувачують Збройні Сили України, які нібито били ракетами MGM-140B ATACMS Block 1A з касетною бойовою частиною.

"Радіус ураження у кожної "касети" — 15 метрів. Ракети збила ППО, з однієї боєголовки впали приблизно 17 суббоєприпасів. Після обстрілу спалахнули близько десяти автомобілів", — йдеться у повідомленні.

За словами губернатора, ракети частково зруйнували навчальні заклади, школи, кілька приватних будинків. На відео, що вже публікують у мережі, видно наслідки вибухів. У багатьох будинках повилітали вікна, скло, побило фасад будівель та покрівлю.

Російські пабліки додають, що по Рильську завдали нібито понад 50 ударів. Наразі у місті масові руйнування, пошкоджено безліч будівель та зафіксовано пожежі.

Проте український громадський діяч Сергій Стерненко пише: "За попередніми даними, влучання по будівлях, де дислокувалися російські військові".

Водночас Хінштейн заявив, що постраждалим від війни у ​​Курській області держава не покриватиме усі витрати, адже у бюджеті немає грошей.

"Не тому, що ми не хочемо це робити. Ви уявіть, скільки сіл, селищ, доріг знищено? Школи, лікарні, магазини, поліклініки, аптеки? Будинки ваші? Ми коштом чого це все відновлюватимемо? А в нас ще СВО триває. А СВО високотехнічно — нам треба землю звільнити, а у нас, вибачте, кожен снаряд коштує грошей", — пояснив губернатор Курської області на зустрічі з жителями Суджанського району.

На питання місцевої мешканки, чому вона повинна втрачати майно, на яке її сім'я працювала все життя, Хінштейн не відповів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вибухи пролунали біля бази Північного флоту РФ.