Не тільки нафтобазу. Дрони під Ростовом могли вразити ще одну важливу ціль (відео)

Безпілотники могли уразити дуже важливу ціль для РФ

Під час нічних атак 18 та 19 грудня безпілотники вразили низку стратегічних промислових об'єктів. Спочатку, в ніч на 18 грудня, дісталось заводу "Россельмаш", а уже в ніч на четвер спалахнула нафтобаза у Новошахтинську.

За інформацією керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, серед цілей опинився пороховий завод. Там виробляють тверде паливо для крилатих та балістичних ракет. Саме тих, якими Росія б’є по Україні. Про це фахівець розповів в етері телеканалу "Ми Україна".

Як писав "Телеграф", у період з 01:15 до 02:00 в ніч на 18 грудня у Ростові-на-Дону зафіксували щонайменше шість вибухів. Місцеві жителі повідомляли про пожежу у районі заводу "Ростсельмаш", який модернізує та ремонтує трансмісію бойових машин РФ. Також була інформація, що уламки впали поблизу підприємства "Ростаертрол" — виробника гвинтокрилів.

У ніч на четвер спалахнула нафтобаза у Новошахтинську, уже в четвертий раз за період війни. Можливо, під удар потрапила установка ЕЛОУ-АВТ-2,5, яку після прильоту охопило полум’я. До цього місцеві повідомляли про звуки безпілотників.

Також очевидці зняли сам момент атаки безпілотника на завод. Місцева влада підтвердила, що на НПЗ відбулось загоряння.

Та тепер стало відомо, що одною із цілей безпілотників міг бути порохозавод. Удари по території Росії необхідні для ослаблення її військового потенціалу, каже Лакійчук. Крім того, це може суттєво повпливати на темпи виробництва та ремонту військової техніки РФ.

Також "Телеграф" писав, що Росію масовано атакували безпілотники. Місцеві жителі та влада повідомила про атаку БПЛА на Курщину, а також Таганрог.