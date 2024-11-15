У РФ вночі пролунали вибухи: під прицілом був військовий аеродром (відео)

У мережі публікують кадри атаки

У ніч на п’ятницю, 15 листопада, Росія зазнала атаки безпілотників. Під ударом було кілька областей. Численні вибухи пролунали у місті Кримськ Краснодарського краю.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив у Telegram, що під ударом дронів були Кримський та Червоноармійський райони. Там нібито було перехоплено "кілька десятків БПЛА".

За інформацією Кондратьєва, у місті Кримськ уламки безпілотників упали на територію чотирьох домоволодінь. Пошкоджено дах одного будинку та автомобіль, люди не постраждали. У Червоноармійському районі у станиці Полтавській уламки безпілотника пошкодили дах приватного будинку. Ще в одному будинку вибиті шибки. Постраждалих немає.

Telegram-канал ASTRA публікує відео із Краснодарського краю. На кадрах — дрони, що летять, які намагаються збивати.

ASTRA припускає, що можливою ціллю атаки міг бути військовий аеродром "Кримськ", розташований на північній околиці Кримська. На аеродромі дислокується 3-й змішаний авіаційний полк, що входить до складу 1-ї змішаної авіадивізії 4-ї армії ВПС та військ ППО РФ. На озброєнні полку є винищувачі Су-27СМ3 та Су-30М2.

У Міноборони РФ повідомили, що ППО РФ за минулу ніч було "перехоплено і знищено" 51 БПЛА, які там назвали "українськими". За даними відомства, 36 з них – над територією Краснодарського краю, 3 БПЛА – над територією окупованого Криму, два безпілотники – над територією Бєлгородської області та 10 дронів – над акваторією Азовського моря.

Цікаво, що голова Кримського району Краснодарського краю Сергій Лесь написав про 46 збитих за ніч БПЛА лише над Кримським районом та відсутність постраждалих серед мирного населення. Незабаром він видалив публікацію. Його інформація не збігається з даними міноборони РФ, де заявили про 36 БПЛА, збитих над усім Краснодарським краєм.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 10 листопада під Москвою пролунали вибухи через масовану атаку БПЛА. У мережі з’явилися фото та відео.