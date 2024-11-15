Війна — день 996: росіяни тиснуть біля Курахового та атакують Одесу дронами

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти не покидають зусиль просунутись на декількох напрямках фронту. Зокрема, протягом минулої доби найбільше атак було у напрямку Курахового та Покровська. Також армія РФ запустила дрони у напрямку Одеси, перші прильоти від яких пошкодили тепломагістраль міста. Водночас Володимир Зеленський заявив, що вже наступного тижня презентує внутрішній План стійкості, який містить 10 пунктів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 15 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Генштабі зазначають, що на Покровському напрямку, від початку минулої доби, противник атакував у районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Пушкіне, Жовте та Пустинка. Наші захисники зупинили 18 штурмових дій противника, ще п’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курахівському напрямку ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Іллінка, Новоселидівка, Зоря, Дальне та Костянтинівка. Вісімнадцять боєзіткнень завершено, ще стільки ж – досі продовжуються.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

Про новини та події 12 листопада ми розповідали тут: Війна — день 993: росіяни стягують сили на фронті та атакують Харків дронами

Про те, що відбувалося 13 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 994: загарбники підійшли до Курахового та готують нові атаки

З ситуацією в Україні за 14 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 995: Україна чекає на новий обстріл, а Байден готує останній сюрприз