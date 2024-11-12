Війна — день 993: росіяни стягують сили в Курську та Запорізьку області та затоплюють Донецьку

Оперативно про головне за добу

Росіяни збільшують темпи штурмів по всій лінії фронту, а лише минулої доби там було зафіксовано 185 бойових зіткнень. З них більша частина відбулася на Покровському та Курахівському напрямках. Ситуація на Донеччині ускладнюється тим, що окупанти пошкодили Курахівську дамбу, через що кільком населеним пунктам у двох областях загрожує затоплення. Масштабний наступ загарбників також може статися у Запорізькій області, де відмічено формування штурмових підрозділів та перекидання техніки. Крім того, велике угруповання вже готове до штурму в Курській області, яку Кремлю необхідно повернути до інавгурації Дональда Трампа.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 12 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У Полтаві було чутно звук вибуху, до цього робота ППО фіксувалася на Київщині.

00:00 Понад 20 дронів помічено в небі над Україною.

Про те, що відбувалося 9 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 990: Росія штурмує Курщину, а Україна отримала добрі новини зі США

З ситуацією в Україні за 10 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 991: Росія готує штурм на півдні, а світ завмер в очікуванні кроків Трампа

Про новини та події 11 листопада ми розповідали тут: Війна — день 992: росіяни влаштовують імітаційні обстріли та пошкодили Курахівську дамбу