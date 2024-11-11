Війна — день 992: росіяни готуються штурмувати Курську область і покращують "шахеди"

Оперативно про головне за добу

Російський наступ продовжується з колишньою інтенсивністю. Спроби промацати українську оборону відбуваються майже на всій лінії фронту, проте окупанти фокусують зусилля на Покровському та Курахівському напрямках. Проблеми у ЗСУ можуть виникнути також у Курській області, де росіяни зібрали 50-тисячне угруповання із включенням північнокорейських підрозділів. Попри це, аналітики не бачать ознак підготовки виведення військ звідти, а на Заході вважають, що російські втрати під час штурмів у Курській області будуть зіставні з втратами на сході України. Тим часом на російських БПЛА помітили термобаричні заряди, через що вони стали ще небезпечнішими.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 11 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 До 20 безпілотників перебувають у повітряному просторі України. В Києві та Одеській області попередили про роботу протиповітряної оборони.

00:00 Росіяни запустили нові групи безпілотників. Вибухи було чути у Запоріжжі, з’явилися попередження для Дніпра та Кам’янського. Близько десятка дронів також зафіксовано на півночі.

Про новини та події 8 листопада ми розповідали тут: Війна — день 989: росіяни наступають на Курщині і тиснуть біля Курахового

Про те, що відбувалося 9 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 990: Росія штурмує Курщину, а Україна отримала добрі новини зі США

З ситуацією в Україні за 10 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 991: Росія готує штурм на півдні, а світ завмер в очікуванні кроків Трампа