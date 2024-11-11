Война — день 992: россияне готовятся штурмовать Курскую область и улучшают "шахеды"

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление продолжается с прежней интенсивностью. Попытки прощупать украинскую оборону происходят почти на всей линии фронта, однако оккупанты фокусируют усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Проблемы у ВСУ могут возникнуть также в Курской области, где россияне собрали 50-тысячную группировку с включением северокорейских подразделений. Несмотря на это, аналитики не видят признаков подготовки вывода войск оттуда, а на Западе считают, что российские потери при штурмах в Курской области будут сопоставимы с потерями на востоке Украины. Тем временем на российских БПЛА заметили термобарические заряды, из-за чего они стали еще более опасными.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 11 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне запустили новые группы беспилотников. Взрывы были слышны в Запорожье, появились предупреждения для Днепра и Каменского. Около десятка дронов также зафиксированы на севере.

О новостях и событиях 8 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 989: россияне наступают на Курщине и давят возле Курахово

О том, что происходило 9 ноября, читайте в трансляции: Война — день 990: Россия штурмует Курщину, а Украина получила хорошие новости из США

С ситуацией в Украине за 10 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 991: Россия готовит штурм на юге, а мир застыл в ожидании шагов Трампа