Россияне осуществили пуски ракет с Ту-95МС, есть угроза баллистики: что известно (обновляется)

В Украине масштабная воздушная тревога

В понедельник, 11 ноября, россияне подняли бомбардировщики Ту-95МС в воздух. Позже стало известно, что были произведены пуски крылатых ракет "Х-101/55СМ" с пусковых рубежей вблизи Энгельса.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Там отметили, что приближение ракет к государственным границам Украины ожидается около 8 утра.

Воздушные Силы Украины также предупреждали, что в воздухе было зафиксировано восемь бортов Ту-95МС, курс в направлении пусковых рубежей Каспийского моря. Уже позже было сообщено, что объявлена воздушная тревога, связанная с пусками крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков.

08:00 Ракет в воздушном пространстве Украины до сих пор нет. Некоторые мониторинговые каналы сообщили о начале отбоев, пуски, судя по всему, были имитационными.

07:35 По данным мониторинговых каналов, ракетная тревога будет актуальна до 08:00 в случае, если пуски ракет не подтвердятся. К моменту пусковых маневров в районе находилось 13 Ту-95МС, назад полетело 8. Также в воздухе все еще находится 3 МиГ-31К (взлет четвертого с "Саваслейки" не подтвердился).

07:30 Ракет по воздуху до сих пор не фиксируется.

07:25 В ряде регионов Украины превентивно введены графики аварийных отключений света. Графики ввели в Киевской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Черкасской и Житомирской областях, а также в Киеве и Харькове.

07:20 Уточнение по количеству самолетов врага: 8хТу-95МС и 4хМиГ-31К. Информация о 6 Ту-22М3 пока не подтверждается. Ту-95 тем временем покинули пусковой район у Каспийского моря – вероятно, совершили пуски ракет.

07:15 Пуски "Кинжалов" оказались имитационными. Пока что. В воздухе, по данным некоторых мониторинговых каналов, от 4 до 8 МиГ-31К.

07:10 Зафиксированы пуски двух ракет Х-47М2 "Кинжал" с бортов МиГ-31К.

07:05 С аэродромов "Дягилево" и "Шайковка" взлетели шесть единиц Ту-22М3, несущих ракеты Х-22/32. В общем в воздухе сейчас: 13хТу-95МС, 4хМиГ-31, 6хТу-22М3.

07:00 Подтверждены четыре МиГ-31К в воздухе. Враг будет пытаться обстреливать Украину "Кинжалами". Крылатые ракеты с Ту-95МС пока не подлетели к границам.

Следует отметить, что если пуски ракет Х-101 будут происходить из района Энгельса, то ракеты будут в воздушном пространстве Украины около 06:00 – 06:40. Если оккупанты будут пускать ракеты из района Каспийского моря – тогда ракеты будут подлетать к границам Украины около 07:30 – 08:20.

Также мониторинговые каналы сообщают, что был вылет четырех Миг-31. Есть угроза пуска ракет Х-47 "Кинжал".

По состоянию на 6:51 карта воздушных тревог вызывает следующее:

Ранее "Телеграф" писал, что Россия сократила использование крылатых и баллистических ракет для ударов по Украине. Это может свидетельствовать о возможном исчерпании запасов ракет или о подготовке к массированному удару.