После ударов россиян по Николаеву в городе горят дома, в Запорожье есть жертвы и разрушения (фото)

В результате атак в обоих городах есть разрушения, погибшие и раненые

Россияне ночью 11 ноября нанесли удар беспилотниками по Николаеву, а управляемыми авиационными бомбами – по Запорожью. В результате атаки в Николаеве вспыхнули пожары в жилых домах, в обоих городах есть разрушения, погибшие и раненые.

Об атаке на Николаев сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, в результате атаки погибли два человека, еще один получил ранения.

"Есть пожары в жилых домах в городе, все службы на местах… К сожалению, два человека убиты… Ранена 45-летняя женщина, она госпитализирована", – сказано в сообщении.

ГСЧС Запорожской области сообщила, что в результате атаки КАБами по областному центру один человек погиб. Еще девять человек получили ранения.

"В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона. Чрезвычайники с помощью оперативно-спасательного автомобиля доставили одного из пострадавших в медицинское учреждение. Аварийно-спасательные работы продолжаются", — говорится в сообщении спасателей.

До этого "Телеграф" писал о том, что в ночь на субботу, 9 ноября, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате БПЛА попал по жилому комплексу, вспыхнул очень сильный пожар. Погибла женщина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что рано утром 5 ноября в Запорожье раздались взрывы. В результате происшествия погибли шесть человек. Позже стало известно, что количество раненых из-за удара россиян возросло до 23 человек. Пожар, возникший на месте попадания, ликвидирован. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.