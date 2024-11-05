В Запорожье выросло количество жертв удара РФ, есть погибшие (обновлено)

Враг ударил по объекту инфраструктуры

Из-за удара россиян по Запорожью около 9:35 во вторник, 5 ноября, погибли шесть человек. Еще 16 получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров. Он добавил, что на месте попадания произошел пожар.

"На месте попадания произошел пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье", — написал он.

Обновлено 12:07 Количество пострадавших возросло до 16, — Федоров.

Напомним, взрыв в Запорожье прогремел во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали об угрозе удара баллистическим вооружением. Как пишут местные Telegram-каналы, в небо сразу же поднялся столб дыма. По их данным, пожар и задымление продолжались еще через час после удара.

Следует отметить, что россияне регулярно бьют по Запорожью. 21 октября они ударили по детскому саду. Его здание было частично разрушено, а взрывной волной и обломками повреждены легковые автомобили и соседние дома. Во время ликвидации последствий спасатели спасли четырех человек из-под завалов.

Как сообщал "Телеграф", старший лейтенант ВСУ Николай Мельник оценил способность россиян прорваться в Запорожье. По его мнению, сейчас у оккупантов недостаточно для этого сил, но ситуация может измениться, если они стянут на это направление дополнительные силы.

Также мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал в подразделениях, которые держат оборону в Запорожском направлении, где проверил готовность войск к возможному наступлению врага. В ходе поездки он провел встречи с командирами бригад и проанализировал ситуацию с обеспечением подразделений оружием и техникой.