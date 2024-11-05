Россияне ночью кошмарили Харьков КАБами: повреждены дома, есть раненые

Повреждены 2 многоэтажки

Серия взрывов прогремела в Харькове в ночь на 5 ноября. Воздушные Силы предупреждали об угрозе атаки около полуночи, призвав жителей города устремляться к укрытиям.

Мэр Игорь Терехов на своих страницах в соцсетях утром рассказал о последствиях ударов. По его словам, попадания пришлись на Шевченковский и Киевский районы города. К счастью, управляемые авиабомбы попали в открытую местность.

В Шевченковском районе снаряд упал в лесополосу. В результате взрыва пострадали три многоэтажки — частично выбиты окна, в одном здании поврежден фасад. Две женщины получили незначительные ранения: резаные раны от осколков стекла и острую реакцию на стресс.

Киевский район также потерпел удар по открытой территории. Взрывная волна повредила несколько частных домов. К счастью, жители не пострадали.

Спасательные службы продолжают обследование мест попадания. Коммунальные бригады работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Россияне кошмарят Харьков чуть ли не каждую ночь. В ночь на 4 ноября от ударов армии РФ пострадало не менее 14 человек.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что на фронте погиб известный харьковский музыкант, участник культовых групп. Николай Amorth Состин был барабанщиком нескольких рок-групп.