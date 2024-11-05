Россияне ночью кошмарили Харьков КАБами: повреждены дома, есть раненые
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Повреждены 2 многоэтажки
Серия взрывов прогремела в Харькове в ночь на 5 ноября. Воздушные Силы предупреждали об угрозе атаки около полуночи, призвав жителей города устремляться к укрытиям.
Мэр Игорь Терехов на своих страницах в соцсетях утром рассказал о последствиях ударов. По его словам, попадания пришлись на Шевченковский и Киевский районы города. К счастью, управляемые авиабомбы попали в открытую местность.
В Шевченковском районе снаряд упал в лесополосу. В результате взрыва пострадали три многоэтажки — частично выбиты окна, в одном здании поврежден фасад. Две женщины получили незначительные ранения: резаные раны от осколков стекла и острую реакцию на стресс.
Киевский район также потерпел удар по открытой территории. Взрывная волна повредила несколько частных домов. К счастью, жители не пострадали.
Спасательные службы продолжают обследование мест попадания. Коммунальные бригады работают над ликвидацией последствий обстрелов.
Россияне кошмарят Харьков чуть ли не каждую ночь. В ночь на 4 ноября от ударов армии РФ пострадало не менее 14 человек.
Ранее "Телеграф" также писал о том, что на фронте погиб известный харьковский музыкант, участник культовых групп. Николай Amorth Состин был барабанщиком нескольких рок-групп.