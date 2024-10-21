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Третья штурмовая эпично отбила атаку россиян на Харьковщине (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
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Третья штурмовая эпично отбила атаку россиян на Харьковщине (видео)

Самоубийственный штурм россиян попал на видео

Бойцы Третьей штурмовой бригады показали видео своих боевых будней. В частности они показали, как происходит остановка штурма россиян с помощью артиллерии и FPV-дронов.

Соответствующая видеозапись была обнародована в telegram-канале 3-й ОШБР. Отмечается, что эпизод произошел в Харьковской области.

На кадрах видно, что россияне пытались штурмовать одну из позиций Сил обороны, но еще на подходе их начали атаковать дроны. Часть из них смогла укрыться в лесополосе, однако туда сразу же прилетел кассетный снаряд.

После этого дезориентированные остатки оккупационных подразделений столкнулись с несколькими дронами и бросились в паническое бегство. Однако сбежать удалось далеко не всем.

В целом заметно, что россияне не очень заботятся о сохранности своих солдат, поскольку гонят и прямиком на укрепленные районы. Из-за этого бойцы Третьей штурмовой называют их "смертниками".

Как сообщалось ранее, россияне начали активную подготовку войск на полигонах вокруг Мариуполя и Бердянска. По мнению советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, это может свидетельствовать о том, что захватчики готовят новое наступление.

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#Харьковская область #Война