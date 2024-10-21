Третя штурмова епічно відбила атаку росіян на Харківщині (відео)

Самогубний штурм росіян потрапив на відео

Бійці Третьої штурмової бригади показали відео своїх бойових буднів. Зокрема вони показали, як відбувається зупинка штурму росіян за допомогою артилерії та FPV-дронів.

Відповідний відеозапис був оприлюднений у telegram-каналі 3-ї ОШБР. Зазначається, що епізод стався на Харківщині.

На кадрах видно, що росіяни намагалися штурмувати одну з позицій сил оборони, але ще на підході їх почали атакувати дрони. Частина з них змогла сховатись у лісосмузі, проте туди одразу ж прилетів касетний снаряд.

Після цього дезорієнтовані залишки окупаційних підрозділів зіткнулися з кількома дронами й кинулися в панічний відступ. Проте втекти вдалося не всім.

Загалом помітно, що росіяни не дуже дбають про збереження своїх солдатів, оскільки женуть і прямісінько на укріплені райони. Через це бійці Третьої штурмової називають їх "смертниками".

Як повідомлялося раніше, росіяни розпочали активну підготовку військ на полігонах навколо Маріуполя та Бердянська. На думку радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, це може свідчити про те, що загарбники готують новий наступ.