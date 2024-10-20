Росіяни захопили низку територій на Донбасі: актуальна карта боїв в Україні

Тяжкі бої тривають на сході України

Україна вже 970 днів відбиває повномасштабну агресію Російської Федерації. Армія РФ за минулу добу просунулась дев’ятьма напрямками на Донбасі.

Про це повідомила OSINT-картка DeepState. Росіяни просунулися вперед у населених пунктах Кругляківка та Максимільянівка, а також біля населених пунктів Петропавлівка, Часів Яр, Гірник, Новоселидівка, Воздвиженка, Желанне Друге, Зоряне.

На сході України тривають тяжкі бої.

Ось так виглядає ситуація на лінії фронту згідно з картою DeepState.

Кругляківка / deepstatemap

Максимільянівка / deepstatemap

Петропавлівка / deepstatemap

Часів Яр / deepstatemap

Гірник / deepstatemap

Новоселидівка / deepstatemap

Воздвиженка / deepstatemap

Желанне Друге / deepstatemap

Зоряне / deepstatemap

За даними ранкового зведення Генерального штабу Збройних сил України за 20 жовтня, було зафіксовано 164 бойові зіткнення минулої доби. Росіяни наносили авіаудари по населених пунктах Сеньківка, Шостка, Харків, Куп’янськ, Новоєгорівка, Терни, Сіверськ, Різниківка, Пришиб, Ясна Поляна, Віролюбівка, Стінки, Мирноград, Торецьк, Катеринівка, Курахове, Велика Новосілка, Богоявленка та Запоріжжя.

Втрати особового складу російських військ за 19 жовтня становили 1340 осіб. Всього з початку повномасштабної війни з Україною Росія втратила близько 678 520 осіб.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у НАТО готуються до сценарію, коли США значно знизять підтримку України.