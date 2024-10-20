Россияне захватили ряд территорий на Донбассе: актуальная карта боев в Украине

Тяжелые бои продолжаются на востоке Украины

Украина уже 970 дней отражает полномасштабную агрессию Российской Федерации. Армия РФ за минувшие сутки продвинулась на девяти направлениях на Донбассе.

Об этом сообщила OSINT-карта DeepState. Россияне продвинулись вперед в населенных пунктах Кругляковка и Максимильяновка, а также возле населенных пунктов Петропавловка, Часов Яр, Горняк, Новоселидовка, Воздвиженка, Желанное Второе, Зоряное.

На востоке Украины продолжаются тяжелые бои.

Вот так выглядит обстановка на линии фронта согласно карте DeepState.

Кругляковка / deepstatemap

Максимильяновка / deepstatemap

Петропавловка / deepstatemap

Часов Яр / deepstatemap

Горняк / deepstatemap

Новоселидовка / deepstatemap

Воздвиженка / deepstatemap

Желанное Второе / deepstatemap

Зоряное / deepstatemap

По данным утренней сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 20 октября, было зафиксировано 164 боевых столкновения за прошедшие сутки. Россияне наносили авиаудары по населенным пунктам Сеньковка, Шостка, Харьков, Купянск, Новоегоровка, Терны, Северск, Резниковка, Пришиб, Ясная Поляна, Веролюбовка, Стенки, Мирноград, Торецк, Екатериновка, Курахово, Большая Новоселка, Богоявленка и Запорожье.

Потери личного состава российских войск за 19 октября составили 1340 человек. Всего с момента начала полномасштабной войны с Украиной Россия потеряла около 678 520 человек.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в НАТО готовятся к сценарию, когда США значительно снизят поддержку Украины.