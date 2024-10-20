Как выглядит Кривой Рог после двойного ракетного удара России (фото)

Оккупанты дважды обстреляли город, есть разрушения и пострадавшие

Российская армия вечером, 19 октября, дважды обстреляла Кривой Рог баллистическими ракетами. Были повреждены отель, магазин, административное здание, учебное заведение, семь многоквартирных домов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram. В результате обстрела пострадали 17 человек, из них 14 нуждались в помощи медиков. В больнице оказались 8 человек, состояние всех пострадавших — средней тяжести.

Также ракеты повредили три пожарных машины, столько же служебных автомобилей полиции и карету "скорой помощи".

Власти развернули работу оперативных штабов в городе — от жителей принимают заявления о поврежденном имуществе. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, им также дают еду и горячий чай.

Также в сети появились фото последствий обстрелов. По данным ГСЧС Украины, пожар, который возник в одном из домов в результате удара российских ракет, удалось погасить.

Кроме Кривого Рога, россияне обстреляли и Никопольский район. Ночью они ударили из артиллерии по Марганецкой территориальной общине, а утром обстреляли Никополь. Погибших и пострадавших удалось избежать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время атаки на Кривой Рог 27 сентября, российская ракета попала в здание полицейского управления, но были повреждены также жилые дома, автомобили.