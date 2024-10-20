Россияне атаковали ракетами Кривой Рог: много пострадавших, ведется спасательная операция

О погибших, к счастью, не сообщалось, аварийные службы ликвидируют последствия прилета

Россияне вечером 19 октября дважды атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами, удары пришлись на жилую застройку. Традиционно использовалась террористическая тактика ракетного удара с интервалом – сначала одна ракета, спустя некоторое время еще одна. В результате удара повреждено много жилых домов, есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, сейчас ведется аварийно-спасательная операция в месте прилета российских ракет.

"Продолжается аварийно-спасательная операция. Работают все коммунальные, оперативные и медицинские службы. Вниманию жителей пострадавших домов — штаб помощи людям разворачивается в Долгинцевском исполкоме по адресу Днепровское шоссе 11, туда уже везут стройматериалы — пленку, ОСБ и другое", — написал он.

Также Вилкул сообщил, что в результате атаки пострадали по меньшей мере 13 гражданских. Один человек в очень тяжелом состоянии. О погибших, к счастью, не сообщалось, аварийные службы ликвидируют последствия прилета.

Напомним, что во время атаки на Кривой Рог в пятницу, 27 сентября, российская ракета попала в здание полицейского управления, но были повреждены также жилые дома, автомобили. В частности, изуродованы 23 частных дома и 3 девятиэтажки, а еще – учебное заведение. По городу ударили баллистикой.

Также от российского удара ракетами по жилому кварталу Кривого Рога в ночь на 21 сентября погибли три человека. Также еще три человека получили ранения. Повреждены более двух десятков домов, два дома полностью разрушены. Также пострадали школа, гараж и автомобили.