Сама чудом спаслась, а коты сгорели: женщина из Павлограда растрогала историей о ракетном ударе РФ (видео)

Осталось немного посуды и обгоревшие вышиванки

Жительница Павлограда Александра чудом выжила во время атаки на Павлоград 6 сентября. Она утром, когда российская ракета попала в жилой дом, собиралась идти туда, чтобы покормить родительских животных.

Как отметила девушка в интервью корреспондентам телемарафона, коты, по словам спасателей, погибли. Они ведь обычно спят в родительской спальне, куда пришелся удар.

"Нам очень повезло. Я как раз собиралась сюда прийти с мужем. Мы снимаем квартиру отдельно. А сюда хотели как раз прийти в этот момент. Котов так и не нашли", — говорит девушка.

По ее словам, квартира сильно пострадала от взрывной волны. Спальня, где как раз были коты, выгорела дотла. Вся мебель, посуда — изуродована взрывом. Девушка добавила, что, к счастью, родителей в момент прилета не было дома.

"Отец как раз проходит химиотерапию сейчас. Он борется с раком. Завтра (то есть 7 сентября — Ред.) они должны были вернуться домой. Но возвращаться уже некуда… Осталось немного посуды и обгоревшие вышиванки", — говорит Александра.

Она показала корреспондентам почти полностью сожженные вышиванки родителей. По ее словам, возможно, удастся вырезать какие-то узоры и сделать хоть панно на память.

"Отец так радовался своей вышиванке. Только недавно купил ее себе в Трускавце. Это первая в его жизни вышиванка", — с болью добавляет дочь.

На кадрах интервью видно, что квартира сильно пострадала, даже шкафы повыворачивало и выбило в них стекло.

Ранее "Телеграф" показывал и рассказывал, что происходило в Павлограде, куда Россия направила 5 ракет.