Оккупанты "кошмарили" Украину всю ночь: что известно о дроновой атаке врага

"Телеграф" рассказывает, где раздавались взрывы этой ночью

Четверг, 5 сентября, для украинцев начался с очередной атаки РФ. Этой ночью воздушная тревога в Украине длилась несколько часов, продолжалась почти по всей территории страны, а взрывы раздавались в Киеве, Житомире, Полтаве, Харькове.

Причиной этого стали ударные беспилотники россиян, которые враг начал запускать еще с вечера 4 сентября. "Телеграф" рассказывает в каких областях раздавались взрывы.

Взрывы в Украине — что известно

Поздним вечером 4 сентября в Сумах раздался взрыв. До этого по всей Сумской области была объявлена воздушная тревога. Были предупреждения об угрозе баллистики.

В 3:14 в Житомире прогремели мощные взрывы. Тревогу в городе объявили в 1:00. Воздушные силы предупредили о нескольких ударных шахедах в направлении города.

Около 4 утра в пригороде Харькова предупреждали о взрывах. Местные телеграм-каналы писали, что враг мог атаковать КАБами.

Утром 5 сентября в Киеве и окрестностях города раздались взрывы. Перед этим была объявлена тревога из-за угрозы вражеских дронов. Также в одном из районов города была слышна пулеметная очередь.

В Киевской городской военной администрации заявили о работе сил ПВО и призвали жителей города оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", — написал в Telegram начальник КГВА Сергей Попко.

Кроме этого, в Киевской области в городе Белая Церковь и Борисполе раздавались взрывы. Скорее всего, в этом регионе работали защитники Украины по враждебным целям.

Утром велась работа ПВО и в Черкасской области. Об этом сообщали мониторинговые каналы.

Также, по данным мониторинговых каналов, утром, 5 сентября, взрывы раздавались в Полтавской области. Вероятнее всего работала система ПВО. Официальной информации по атаке беспилотников пока нет.

Громко было и в Кировоградской области. Мониторинговые каналы также предупреждали о том, что в регионе слышны взрывы.

По состоянию на 7:12, по данным мониторинговых каналов БПЛА, зафиксировано:

Киевщина→Житомирщина.

Беларусь→Киевщина.

Черниговщина→Чернигов/Киевщина.

Черниговщина→Полтавщина

Сумщина⇄Шостка.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре и Павлограде раздавались взрывы.