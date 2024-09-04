Повышают градус эскалации и изменяют тактику ударов: у Зеленского ответили, почему РФ бьет по гражданским

Цель врага – вызвать шоковое состояние у населения

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас Россия меняет тактику ракетных ударов по Украине. Кроме того, враг может повышать градус эскалации.

Об этом он сказал в комментарии YouTube-канала РБК-Украина. По его словам, у России есть возможность обстреливать всю территорию Украины, независимо от того, где находится тот или иной социальный, гражданский или военный объект, или объект критической инфраструктуры.

"То есть в России достаточно ракет, которые могут попадать где угодно на территории Украины. Здесь вопрос в том, что как бы вы ни сообщали о том, что будет атака или там в том или ином направлении баллистические ракеты. Это если мы говорим, например, о Запорожье, Днепре, Полтаве или Харькове. Это буквально считанные не минуты, а секунды. То есть, это полторы минуты, две и так далее. Это предотвратить можно, только если мы достроим систему противоракетной обороны, тотальную систему. Особенно в восточных и юго-восточных регионах", — сказал советник главы ОП.

По мнению Подоляка, для защиты против баллистики нужно, чтобы ПВО базировалось на системах Patriot или NASAMS, эффективно работающих именно против такого типа ракет. Тогда индекс сбития увеличится до 90-95%.

"Это первое. То есть здесь понятно, что нужно делать, в чем есть дефицит. И понятно, что искать виновных среди украинцев — это нонсенс. И на это как раз рассчитываются такого рода геноцидные удары. И тут я перехожу ко второй составляющей". Мы видим изменение в ракетной тактике РФ. Они перестали вообще маскировать, что они делают. Они бьют по центру города. По учебному заведению, по лечебному. Это мы, кстати, видели и в Полтаве, и во Львове, а в начале сегодняшней ночи в Сумах", — добавил он.

Подоляк говорит, что Россия сознательно наносит удары в места, где есть интенсивная жилая застройка, центр города или социальные объекты. Цель врага – вызвать шоковое состояние у населения.

"Опять же, чтобы мы начали эти разборки, кто в чем виноват и можно ли это предотвратить. То есть тактика абсолютно сознательная. Они уже не говорят, что атакуют какие-то объекты военные и так далее. Они откровенно уже говорят, что бьют по гражданскому населению. Почему эта тактика возможна сегодня? Потому что международной юрисдикции не существует, к сожалению, заявил советник руководителя ОП.

По его словам, одним из примеров тому является визит Путина в Монголию, которая является подписантом Римского устава, но не выполнила ордер МКС.

"Таким образом, сегодня должны зафиксировать, что, к сожалению, РФ будет повышать градус эскалации именно по отношению к международному праву и гражданскому населению Украины. Потому что других инструментов влияния на ситуацию в России нет", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, во время очередной ракетной атаки врага по Украине больше всего пострадал Львов. В городе повреждены десятки домов, есть погибшие и раненые, а их количество неумолимо растет.