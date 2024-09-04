Били даже "Кинжалами". Во Львове прогремели мощные взрывы: первые подробности, фото и видео (обновляется)

Враг атакует Украину ракетами и "шахедами"

После пяти часов утра в среду, 4 сентября, прогремели взрывы во Львове. По всей Украине в этот момент была объявлена воздушная тревога.

О нескольких взрывах во Львове сообщила корреспондентка "Телеграфа". Перед ними в Воздушных Силах Украины предупреждали о скоростной цели на Львовщину. По информации мэра Львова Андрея Садового, в области работает ПВО.

"Кинжалы на территории Львова. Работает ПВО. Не снимайте на видео! Оставайтесь в укрытии!", — написал он в Telegram в 5:50.

6:30 Садовый проинформировал, что в результате российского удара есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Информация о пострадавших уточняется.

"Две школы сегодня учебы не начнут: ученики Арники и 17 остаются дома. Много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника", — написал он, добавив фото с места.

6:24 В сети появилось фото, на котором, как утверждается, дом в центре Львова, где после взрыва вспыхнул пожар.

6:16 В результате вражеских обстрелов во Львове повреждены жилые дома, сообщил Козицкий. На место направили все профильные службы.

6:03 Глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил об ударном беспилотнике в направлении Львова.

Как сообщал "Телеграф", 4 сентября россияне совершают масштабную ракетную атаку по Украине. Около 03:30-04:00 по меньшей мере четыре борта Ту-95МС выпустили крылатые ракеты Х-101 из района города Энгельс. Также они подняли в воздух два МиГ-31К. Параллельно враг запустил "шахеды". Взрывы уже прозвучали во Львове и Ровно, а также в Кривом Роге.