Сколько беспилотников законтрактовали для ВСУ в Минобороны: цифра впечатляющая

Помимо приобретения дронов внимание уделяется приобретению средств связи и радиоэлектронной борьбы.

С начала 2024 года Министерство обороны Украины законтрактовало для Вооруженных сил более 350 тысяч беспилотников разных типов и видов. В приоритете для заказа оружие украинского производства, только потом иностранное.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Отмечается, что закупкой беспилотников на нужды ВСУ занимается Агентство оборонных закупок министерства.

"Мы направили свою работу на усиление армии, обеспечение ее всем необходимым и современным. Только так мы сможем гарантировать усиление обороноспособности государства", – сказал замминистра обороны Дмитрий Клименков.

Помимо приобретения дронов внимание уделяется приобретению средств связи и радиоэлектронной борьбы. Как и в случае с беспилотниками, приоритет при закупках предоставляется товарам украинского производства.

Как писал "Телеграф", Силы обороны Украины начали применять на поле боя принципиально новый вид дронов – огнеметный. Впечатляющее видео использование уже наделало шума в сети.

Напомним, немецкая компания HIGHCAT хочет провести испытание своего дрона в Украине. Это специальный беспилотник с ведущей системой передачи данных. Считается, что HCX – неуязвим для враждебных систем РЭБ.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании на фронте крупнейшего украинского FPV-дрона "Королева шершней". Он способен нести 6 кг взрывчатки, а то и больше.