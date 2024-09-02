Испугались политики, а не народ: большинство поляков поддерживает сбивание Польшей российских ракет

Только чуть больше пятой части респондентов выступили против сбития российских дронов и ракет

Большая часть граждан Польши поддерживает сбивание российских ракет, беспилотников и других воздушных объектов, которые российские кафиры запускают по Украине или в сторону Польши. Но только при условии, что ракеты и дроны нарушат польское воздушное пространство.

Об этом говорится в опросе, проведенном центром SW Research для польского издания Rzeczpospolita. За уничтожение российских воздушных объектов любого типа и назначения, если они нарушают воздушное пространство страны, выступили 58,5% поляков.

Только 22,1%, чуть больше пятой части респондентов, выступили против сбивания российских дронов и ракет. Еще 19,4% респондентов заявили, что собственного мнения на этот счет не имеют. Также отмечается, что женщины в этом вопросе агрессивнее мужчин – 61% поддержки сбивания воздушных объектов против 56% у мужчин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во время масштабной атаки российских террористов на Украину, произошедшей в понедельник, 26 августа, на территорию Польши залетел "неопознанный объект". Польша не стала сбивать российскую ракету.

В Украине поведение поляков и их объяснения, мягко говоря, высмеяли. После этого второстепенный польский чиновник, малоизвестный замминистра обороны страны Павел Залевский выступил с очень скандальным заявлением – он публично признался, что Польша не будет сбивать ракеты россиян и не будет тренировать украинских военных на украинской территории.