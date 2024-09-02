Налякалися політики, а не народ: більшість поляків підтримує збиття Польщею російських ракет

Тільки трохи більше п'ятої частини респондентів, виступили проти збиття російських дронів та ракет

Більша частина громадян Польщі підтримує збиття російських ракет, безпілотників та інших повітряних об'єктів, які російські окупанти запускають по Україні або у бік Польщі. Але тільки за умови, що ракети та дрони порушать польський повітряний простір.

Про це сказано в опитуванні, яке провів центр SW Research для польського видання Rzeczpospolita. Зазначається, що за знищення російських повітряних об'єктів будь-якого типу та призначення, якщо вони порушують повітряний простір країни, виступили 58,5% поляків.

Тільки 22,1%, трохи більше п'ятої частини респондентів, виступили проти збиття російських дронів та ракет. Ще 19,4% респондентів заявили, що власної думки з цього приводу не мають. Також зазначається, що жінки в цьому питанні агресивніші за чоловіків – 61% підтримки збиття повітряних об'єктів проти 56% у чоловіків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що під час масштабної атаки російських терористів на Україну, що сталася у понеділок, 26 серпня, на територію Польщі залетів "невпізнаний об’єкт". Польща не стала збивати російську ракету.

В Україні поведінку поляків та їхні пояснення, м'яко кажучи, висміяли. Після цього другорядний польський чиновник, маловідомий заступник міністра оборони країни Павел Залевський виступив з дуже скандальною заявою – він прилюдно зізнався, що Польща не буде збивати ракети росіян та не буде тренувати українських військових на українській території.