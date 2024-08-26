Наслідки атаки РФ: у Польщі "загубився" російський дрон, дісталося й Молдові

Об’єкт був під "повним контролем, під повним наглядом"

Під час масштабної атаки російських терористів на Україну, що сталася у понеділок, 26 серпня, на територію Польщі залетів "невпізнаний об’єкт". Зазначимо, що це не перший подібний випадок. Одного з минулих разів Польща не стала збивати російську ракету.

Про інцидент, що стався близько сьомої години ранку за польським часом повідомляє "Polskie Radio". Зауважується, що об'єкт залетів на територію Польщі поблизу українського міста Червоноград Львівської області.

"Сьогодні вранці стався один із найпотужніших обстрілів території України з боку дальньої авіації Російської Федерації. Удари з використанням крилатих ракет, балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів також завдавалися по об’єктах, розташованих поблизу нашого кордону", — написали в Оперативному командуванні видів Збройних сил Польщі.

Як повідомив оперативний командувач Збройних сил генерал Мацєй Кліш, один з російських безпілотників залетів на територію Польщі і ймовірно все ще перебуває тут.

"Пошуки тривають, шукають у ґміні Тишовце, Люблінського воєводства", — мовив Мацєй Кліш.

"Характеристики свідчать, що об'єкт не є ракетою, не є ні гіперзвуковою, ні балістичною, ні керованою ракетою. Ймовірно, це об'єкт типу безпілотний літальний апарат, який на цей час, відповідно до процедур, прийнятих в країні, ми називаємо невпізнаним повітряним об’єктом", – сказав генерал журналістам під час брифінгу.

Ґміна Тишовце на мапі Польщі

Під час брифінгу журналістам заявили про те, що об’єкт був під "повним контролем, під повним наглядом". Проте його не змогли збити через погані погодні умови.

"Об'єкт зник приблизно через 25 км на території Польщі. Через погодні умови я не зміг дати наказ знищити його, тому що були б недотримані процедури, а саме не було б здійснене візуальне підтвердження. Об’єкт зник з радарів. Об’єкт не був підтверджений ні авіацією союзників, ні польською авіацією, а також об'єкт не був підтверджений візуально вертольотами", – сказав він.

Відчула на собі наслідки масштабної російської атаки і Молдова. Там повідомили про перебої в енергосистемі через удар по критичній інфраструктурі України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Курській області ще два села перейшли під контроль України.