Друга хвиля дронів: російська атака на Київ триває, подробиці

ППО з ночі вже знищила загалом приблизно півтора десятка БПЛА

У понеділок, 26 серпня, після масованої ранкової атаки на Україну, в обід Київ продовжують атакувати ворожі дрони. Повітряна тривога в столиці триває вже понад 6 годин.

Як зазначив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко, наразі внаслідок роботи протиповітряної оборони (ППО) у Києві руйнувань та потерпілих немає.

"Прямо зараз триває атака на Київ ударних БпЛА з різних напрямків. В Києві без руйнувань та потерпілих" — йдеться у повідомлені.

Проте через ракетну атаку Укренерго розпорядилося ввести екстрені відключення світла. У столиці є проблеми з електропостачанням в багатьох районах. Наразі в Києві розгортають Пункти незламності. Тим часом енергетики та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.

За словами Попка, ППО з ночі вже знищила загалом приблизно півтора десятка ворожих безпілотників, які прямували на столицю. Головною метою складної та комбінованої атаки окупантів зранку стали об’єкти інфраструктури.

Що розповіли у КМВА про ранкову атаку

Після пуску десятків дронів на столицю о 5 ранку Повітряні Сили України повідомили, що в Росії злетіло 11 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Тоді ж було зафіксовано вихід в море 4 ракетоносії "Калібрів", із загальним залпом до 28 ракет.

"Згодом ворог підняв у небо 6 стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, потім 3 МіГ-31К з ракетами "Кинджал". До всього цього арсеналу додалися запуски балістичних ракет з Криму та західних областей Росії", — йдеться у повідомлені КМВА.

Під час атаки на Київ крилаті ракети заходили, здійснюючи складні маневри, і рухаючись щільними групами з різних напрямків. В той самий час Росія випустила в напрямку столиці поспіль кілька балістичних ракет. Зокрема, і аеробалістичний "Кинджал".

"Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено приблизно півтора десятка ракет", — додає Попко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що внаслідок російського удару по Одесі поранено 10-річного хлопчика. Рятувальники розповіли про його стан.