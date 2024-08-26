У Дніпрі пролунала низка гучних вибухів: загинув чоловік (оновлено)

Ворог атакує регіон крилатими ракетами

У Дніпрі у понеділок, 26 серпня, під час масованої ракетної атаки РФ прогриміла низка вибухів. Перед цим низка моніторингових пабліків повідомляла про загрозу застосування ракет Х-22.

Про гучні звуки у місті повідомили кореспонденти "Телеграфу". Також про необхідність знаходитися у безпечних місцях інформували представники Повітряних Сил ЗСУ. За кілька хвилин у місті було чути повторні вибухи. Ймовірно, працювала робота ППО.

UPD Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни масовано атакували область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах.

"Дякую за роботу ППО! Втім, на жаль, без наслідків ворожий терор не минувся. Попередньо, є один загиблий, 69-річний чоловік. Сталося кілька займань. Зокрема, пожежа у дачному будинку", — написав він.

Лисак додав, що інформація уточнюється. Він закликав жителів перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Місцеві пабліки публікують фото диму, який піднявся в небо після вибухів. Моніторінгові групи пишуть, що за попередніми даними на території Дніпропетровської області було збито дві швидкісні цілі. На землю впали їхні обломки.

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Крім Дніпра вибухи зранку 26 серпня пролунали також у Кривому Розі Дніпропетровської області. Після них у небі виникло задимлення, повідомив Telegram-канал "Кривий Ріг Дніпро".

Як повідомляв "Телеграф", понеділок, 26 серпня, російські міста Саратов та Енгельс (Саратовська область) атакували безпілотники. Російська влада заявила, що і там і там "є факти влучання уламків у житлові будинки". Ціллю ударів міг бути аеродром "Енгельс", який ворог використовує для атак на Україну.