В Днепре раздался ряд громких взрывов: погиб мужчина (обновлено)

Враг атакует регион крылатыми ракетами

В Днепре в понедельник, 26 августа, во время массированной ракетной атаки РФ прогремел ряд взрывов. Перед этим ряд мониторинговых пабликов сообщал об угрозе применения ракет Х-22.

О громких звуках в городе сообщили корреспонденты "Телеграфа". Также о необходимости находиться в безопасных местах сообщили представители Воздушных Сил ВСУ. Через несколько минут в городе были слышны повторные взрывы. Вероятно, работала ПВО.

UPD Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что россияне массированно атаковали область. Взрывы раздались в Днепровском и Криворожском районах.

"Спасибо за работу ПВО! Однако, к сожалению, без последствий вражеский террор не прошел. Предварительно есть один погибший, 69-летний мужчина. Произошло несколько возгораний. В частности, пожар в дачном доме", — написал он.

Лысак добавил, что информация уточняется. Он призвал жителей находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Местные паблики публикуют фото дыма, поднявшегося в небо после взрывов. Мониторинговые группы пишут, что по предварительным данным на территории Днепропетровской области были сбиты две скоростные цели. На землю упали их обломки.

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Кроме Днепра, взрывы утром 26 августа прогремели также в Кривом Роге Днепропетровской области. После них в небе возникло задымление, сообщил Telegram-канал "Кривой Рог Днепр".

Как сообщал "Телеграф", понедельник, 26 августа, российские города Саратов и Энгельс (Саратовская область) атаковали беспилотники. Российские власти заявили, что и там и там "есть факты попадания обломков в жилые дома". Целью ударов мог быть аэродром Энгельс, который враг использует для атак на Украину.