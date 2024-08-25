Еще два села под контролем Украины: ВСУ продвинулись в Курской области (карта)
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Украинское наступление не останавливается
Украинские военные продолжают проводить операцию в Курской области России. В некоторых местах они смогли достичь продвижения, а также заняли два населенных пункта.
Об этом рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский по итогу 25 августа. По его словам, это он обсуждал с главнокомандующим Александром Сырским.
"Есть продвижение наше в Курской области – от одного до трех километров. Взяли под контроль еще два населенных пункта. Продолжаются активные действия по еще одному населенному пункту. Есть пополнение обменного фонда", — сказал он.
Он не стал упоминать о том, какие именно населенные пункты теперь находятся под контролем ВСУ.
Вместе с тем российские z-каналы обнародовали две карты происходящего в Курской области, из которых понятно, что основные боевые действия происходят в восточной части украинской зоны контроля. В сообщениях также отмечается, что россияне перекинули на это направление силы с Запорожской области и с Донбасса.
Кроме того, российские военкоры призвали россиян с районов боевых действий эвакуироваться, а также предупредили, что намерены стирать с лица земли свои села и города, если они оказались под контролем ВСУ.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что после появления в Курской области украинской военной комендатуры, в Судже вводится комендантский час.