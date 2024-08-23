Не только наступление в Курске: генерал Ходжес рассказал о "более широком плане" Украины по отношению к РФ

Наступление на Курщине является частью большего плана

Операция Вооруженных Сил Украины в Курской области продолжается и продвижение вглубь территории РФ достигает уже 35 километров. Российские войска ведут маневренную оборону, стараясь не допустить дальнейшего успеха украинских подразделений.

Об актуальных целях и последствиях контрнаступления в Курской области в интервью "Телеграфу" рассказал Бен Ходжес, генерал-лейтенант армии США, бывший командующий сухопутными войсками Штатов в Европе.

Американский генерал отмечает: хотя все целые операции точно неизвестны и не должны быть такими, он выделяет некоторые главные задачи, которые, вероятно, сейчас преследует украинское командование.

"Во-первых, президент Зеленский сказал, что целью является создание крупной буферной зоны на российской стороне в Курской области, что важно, поскольку россияне использовали этот район в прошлом для атак против украинских гражданских, убивая мирных жителей, а также для наземных операций в направлении Сум, например, важной целью является очистка этой территории, чтобы предотвратить ее использование российской стороной".

Во-вторых, украинская операция уже сменила динамику войны.

"В последние несколько месяцев поступали в основном плохие новости из-за постепенного российского продвижения на Востоке. Теперь же россияне имеют серьезную проблему, которую им нужно решить", — объясняет он.

В-третьих, благодаря продвижению на российскую территорию, Киев может разместить в Курской области средства поражения для эффективных ударов вглубь РФ.

"Благодаря созданию этого, что я называю, плацдарма, Украина теперь может подвинуть свои собственные дальнобойные системы дальше на территорию России, из которых они могут нанести удары по российским аэродромам, нефтяной и газовой инфраструктуре и т.д., поскольку США и другие страны не позволяют Украине использовать предоставленное ими вооружение для таких целей".

Все упомянутое ставит Москву перед выбором.

"Это ставит Кремль перед дилеммой. Игнорировать это? Отвести войска из других мест? Как они будут разбираться с этим? Конечно, украинские войска уже захватили газовый узел в Судже, потенциально имеющий огромное экономическое, а также практическое влияние на Россию. АЭС в Курске также, возможно, находится под угрозой. Можно увидеть потенциал, который создает это для любых будущих переговоров, а также огромное внутреннее давление на Кремль".

Впрочем, по мнению Бена Ходжеса, контрнаступление в Курской области является лишь "частью более широкого плана". Одновременно с контролем над более чем 90 населенными пунктами РФ, украинские силы продолжают вести "многомерные операции", нанося точные удары по нефтегазовым терминалам и уничтожая российские корабли и аэродромы.

"Это не случайность. Это блестящее планирование и выбор целей со стороны Генерального штаба Украины и ГУР, позволяющих достичь всех эффектов одновременно, вскочив россиян врасплох. Я поражен", — дает оценку генерал Ходжес.

Полное интервью с экс-командующим сухопутными войсками США в Европе читайте на сайте "Телеграфа" на следующей неделе.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как изменилось настроение россиян в Курской области. Опрос показал, что жители приграничного района стали иначе смотреть на войну в Украине.