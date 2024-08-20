Какую площадь Курской области контролируют ВСУ: Сырский показал карту

Россияне пытаются собрать нужные силы для отбития атаки

Во время Курской операции ВСУ расширили свою зону контроля до 1263 квадратных километров. Также в настоящее время в 93 населенных пунктах России поднят украинский флаг.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский во время выступления на Конгрессе местной и региональной власти. Сюжет показывали в эфире канала "Рада".

"Группировки Сил обороны ведут наступательную оборону на курском направлении. За период ведения наступления на территории Курской области Вооруженные силы продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км", — сказал он.

По его словам, противник активно реагирует на действия украинских сил, наращивает численность своих сил и перебрасывает войска с других направлений.

Сырский добавил, что действия ВСУ будут зависеть от того, как в дальнейшем будет развиваться оперативная обстановка.

Как сообщалось ранее, Украина близка к тому, чтобы закрыть котел в одном из районов Курской области. Для этих целей она уничтожает переправы на реке Сейм и пытается загнать в ловушку около трех тысяч российских солдат.