Не только оружием: как украинские военные проводят операцию на Курщине

Работают подразделения психологических операций

Наши военные во время операций на Курщине, где сейчас идут боевые действия, используют аудиозаписи на русском, на которых призывают россиян сдаваться в плен.

Как отмечают Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ), они делают это с целью зачистки опорных пунктов оккупантов.

Во время операций в определенных местах дислокации россиян звучат аудио подразделения психологических операций. В них врага призывают сдаваться в плен на русском языке.

Напомним, ССО ВСУ недавно показали часть боевой работы в Курской области РФ. По словам наших военных, российские бойцы пытаются укрываться в промышленных зонах, на оборудованных позициях и гражданских домах. Это не мешает украинцам продолжать наступление на Курском направлении, которое началось 6 августа.

В то же время наши бойцы продолжают операцию на Курщине и ежедневно проводят зачистки. Но, по мнению западных аналитиков, россияне могут контратаковать в Курской области уже в конце октября этого года. Они также считают, что украинцы не захотят пытаться удержать все позиции, которые они заняли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ могли уничтожить последний мост через Сейм в Курской области. Оккупанты использовали его для переброса резервов в зону украинского прорыва.