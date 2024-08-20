Не тільки зброєю: як українські військові проводять операцію на Курщині

Працюють підрозділи психологічних операцій

Наші військові під час операцій на Курщині, де зараз йдуть бойові дії, використовують аудіозаписи російською, на яких заохочують росіян здаватися в полон.

Як зазначають Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ), вони це роблять з метою зачистки опорних пунктів окупантів.

Під час операцій в певних місцях дислокації росіян лунають аудіо підрозділів психологічних операцій. У них ворога закликають здаватися в полон російською мовою.

Нагадаємо, ССО ЗСУ нещодавно показали частину бойової роботи в Курській області РФ. За словами наших військових, російські бійці намагаються укриватися в промислових зонах, на обладнаних позиціях і у цивільних будинках. Це не заважає українцям продовжувати наступ на цьому напрямку, який почався 6 серпня.

Водночас наші бійці продовжують операцію на Курщині та щодня проводять зачистки. Але, на думку західних аналітиків, росіяни можуть контратакувати в Курській області вже наприкінці жовтня цього року. Вони також вважають, що українці не захочуть намагатися утримати всі позиції, які вони зайняли.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЗСУ могли знищити останній міст через Сейм у Курській області. Окупанти використовували його для перекидання резервів до зони українського прориву.