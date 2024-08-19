ЗСУ могли знищити останній міст через Сейм у Курській області: росіяни в істериці (фото)

Конструкція може бути остаточно виведена з ладу

У понеділок, 19 серпня, росіяни заявили, що ЗСУ нібито знищили третій міст через річку Сейм у Курській області Глушківського району. Росіяни могли використовувати його для перекидання резервів до зони українського прориву.

Про це повідомляють телеграм-канали РФ, посилаючись на російського блогера Володимира Романова.

"19.08.2024. Глушківський р-н, Курська область, Росія. ЗС України знищили третій міст через річку. Сейм", — йдеться у повідомленні.

Російський телеграм-канал Astra пише, що таким чином, українці відрізали угруповання Росії у Глушківському районі від шляхів постачання.

На знімку показано, що після удару начебто кілька прольотів моста опинилися в річці. Тому конструкція може бути остаточно виведена з ладу.

Варто зазначити, що наразі офіційної інформації від української сторони немає.

Раніше "Телеграф" писав, що у Повітряних силах України показали момент удару мосту через річку Сейм біля села Званне в Курській області, де тривають бої. На кадрах видно, як частина конструкції впала у воду після потужного вибуху.