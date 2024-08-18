Розлетівся на друзки: з’явилося епічне відео удару по мосту через Сейм у Курській області

Українська авіація точними ударами позбавляє окупантів логістичних здібностей

У Повітряних силах України показали момент удару мостом через річку Сейм біля села Званне в Курській області, де тривають бої. На кадрах видно, як частина конструкції впала у воду після потужного вибуху.

Відповідне відео було опубліковано у Telegram-каналі командувачі ЗС України Миколи Олещука. За його словами, такі дії українських воїнів значно впливають на перебіг бойових дій.

"Курський напрямок. Мінус — ще один міст! Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних здібностей, що істотно впливає на перебіг бойових дій!", — йдеться в повідомленні.

Обговорення цієї ситуації триває в мережі, і російські пропагандисти скаржаться, що незабаром їх "воїнам" доведеться переправляти постачання човнами.

"Таким чином, у Глушківському районі залишився єдиний міст у селі Кариж, після очевидного швидкого знищення якого постачання оборонного району угруповання ЗС РФ (зокрема, прикордонного Теткіно) ляже на понтони та човни. Однак у разі серйозного тиску противника, таких шляхів постачання може і не вистачить", — пише російський телеграм-канал "Військовий інформатор".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 серпня у Повітряних силах показали відео удару мостом у Глушківському районі Курської області. На кадрах видно, що удар залишив величезну пробоїну у конструкції.