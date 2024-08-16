Знищення мосту в Курській області: генерал показав момент удару (відео)

Україна завдала високоточного удару по ворожій переправі

У мережі показали кадри знищення мосту у Курській області. В операції брали участь Повітряні сили України.

Відео опублікував командувач Повітряних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Він подякував льотчикам за виконану роботу.

Момент знищення фіксували з повітря за допомогою дрону. На кадрах видно, що одразу після вибуху в небо піднявся величезний клуб диму, а в річку Сейм упала та втопилася частина мосту.

"Авіація Повітряних Сил бере активну участь у бойових діях на Курському напрямку. Українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупчення техніки, а також — логістичним центрам і шляхам постачання супротивника. Дякую льотчикам і всім, хто забезпечує бойову роботу авіації", — написав Микола Олещук.

Нагадаємо, що знищений міст знаходиться у Глушківському районі Курської області у селі Званне. Раніше було висунуто версію, що по ньому вдарили за допомогою РСЗВ "Himars". Внаслідок обвалення відрізаними виявилися кілька населених пунктів Глушківського району — села Теткіно, Попово-Лежачі, Волфіно та ще близько 27 інших.

Також "Телеграф" розповідав про те, скільки військових потрібно Росії, щоб вигнати ЗСУ з Курської області. В Україні вважають, що оборона регіону із нинішньою стратегією Володимира Путіна приречена на провал.