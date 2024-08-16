Уничтожение моста в Курской области: генерал показал момент удара (видео)

Украина нанесла высокоточный удар по вражеской переправ

В сети показали кадры уничтожения моста в Курской области. В операции принимали участие Воздушные силы Украины.

Видео опубликовал командующий Воздушными Силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Он поблагодарил летчиков за проделанную работу.

Момент уничтожения фиксировали с воздуха при помощи дрона. На кадрах видно, что сразу после взрыва в небо поднялся огромный клуб дыма, а в реку Сейм упала и утонула часть моста.

"Авиация Воздушных Сил активно участвует в боевых действиях на Курском направлении. Украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также – логистическим центрам и путям снабжения противника. Спасибо летчикам и всем, кто обеспечивает боевую работу авиации", — написал Николай Олещук.

Напомним, что уничтоженный мост находится в Глушковском районе Курской области в селе Званное. Ранее была выдвинута версия, что по нему ударили при помощи РСЗО "Himars". В результате обрушения отрезанными оказались несколько населенных пунктов Глушковского района — села Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 других.

Также "Телеграф" рассказывал о том, сколько военных нужно России, чтобы выгнать ВСУ из Курской области. В Украине считают, что оборона региона с нынешней стратегией Владимира Путина обречена на провал.