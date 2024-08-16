ВСУ уничтожили мост на Курщине: Himars помогут отрезать значительную часть территории от России (фото)

Более 27 населенных пунктов остались без сообщения с РФ

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) полностью уничтожили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, где идут бои. Предварительно сокрушительные удары были нанесены РСЗО "Himars".

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что часть Глушковского района отрезана, в частности, населенные пункты Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27.

В сети утверждают, что ВСУ уже несколько дней били по уже уничтоженному мосту, об этом же свидетельствуют и фото сделанные 15 августа. Пропагандисты пишут, что обстрел происходил боеприпасами MLRS, а сокрушительные удары нанесены американской системой "Himars".

Мост 16 августа

Мост 15 августа

Мост 15 августа

"Полчаса назад украинцы снова ударили по мосту. После этого обрушился один из пролетов. Часть Глушковского района сейчас отрезана — это Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Эвакуировать мирное население теперь можно только водой", — пишут в сети.

По словам оккупантов, украинские бойцы также наносят удары по мосту в селе Звание Глушковского района. ВСУ якобы перешли к реализации плана захвата участка вышеуказанного района возле реки Сейм.

Отметим, что расстояние от разрушенного моста до границы Украины около 11 км.

На карте ниже отмечен район Курской области, который из-за разрушения моста может быть отрезан и взят под контроль ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ВСУ показали зрелищное видео первых часов Курской операции.