ВСУ уничтожили мост на Курщине: Himars помогут отрезать значительную часть территории от России (фото)
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Более 27 населенных пунктов остались без сообщения с РФ
Вооруженные Силы Украины (ВСУ) полностью уничтожили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, где идут бои. Предварительно сокрушительные удары были нанесены РСЗО "Himars".
Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что часть Глушковского района отрезана, в частности, населенные пункты Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27.
В сети утверждают, что ВСУ уже несколько дней били по уже уничтоженному мосту, об этом же свидетельствуют и фото сделанные 15 августа. Пропагандисты пишут, что обстрел происходил боеприпасами MLRS, а сокрушительные удары нанесены американской системой "Himars".
"Полчаса назад украинцы снова ударили по мосту. После этого обрушился один из пролетов. Часть Глушковского района сейчас отрезана — это Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Эвакуировать мирное население теперь можно только водой", — пишут в сети.
По словам оккупантов, украинские бойцы также наносят удары по мосту в селе Звание Глушковского района. ВСУ якобы перешли к реализации плана захвата участка вышеуказанного района возле реки Сейм.
Отметим, что расстояние от разрушенного моста до границы Украины около 11 км.
На карте ниже отмечен район Курской области, который из-за разрушения моста может быть отрезан и взят под контроль ВСУ.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ВСУ показали зрелищное видео первых часов Курской операции.