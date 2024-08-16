"Нам не нужны земли России": Подоляк назвал цели операции ВСУ в Курской области

В ОП рассказали, зачем Силы обороны Украины вторглись на территорию России

Украине не нужны российские территории, как говорят пропагандисты на ТВ. Операция в Курской области — это, в первую очередь, инструмент, чтобы усадить Россию за стол переговоров на украинских условиях.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. На своей странице в Twitter он рассказал, что только после вторжения на территорию РФ местные жители начали реально говорить и переживать о ситуации на фронте.

Подоляк подчеркнул, что Украина ведет исключительно оборонительную войну и соблюдает международное право. Но мировое сообщество все больше говорит о потенциальных переговорах между Украиной и Россией.

"Украина не заинтересована в оккупации российских территорий. Это очевидно… Но если мы говорим о потенциальных переговорах – подчеркиваю потенциальных – Россию придется усадить за стол напротив. На наших условиях. Мы совершенно не планируем умолять: "Садитесь, пожалуйста, договариваться". Зато у нас есть проверенные эффективные средства принуждения", — сказал он.

Помимо экономического и дипломатического инструментов есть также военный. Украина должна нанести России "значительные тактические поражения". И бои в Курской области как раз и есть демонстрация того самого военного инструмента, чтобы убедить Россию вступить в переговорный процесс.

"Опять же, выйти на переговорный процесс, а не на традиционный российский пропагандистско-капитуляционный шантаж", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Он назвал еще один важный инструмент — это влияние на общественное мнение внутри России. По словам советника главы ОП, мнение россиян начнет менять только тогда, когда война будет проникать вглубь их территории. Подоляк отметил, что среди западных союзников "есть иллюзия, что среди россиян идет дискуссия о войне". Но на самом деле, по его словам, такой дискуссии нет и политические вопросы, в российском обществе не обсуждались и вовсе.

"Фактом является то, что до недавнего времени граждане страны-агрессора в основном оставались безразличными к боевым действиям, поскольку они происходили в Украине… Россияне не говорили о войне и чувствовали себя вполне комфортно, потому что далеко от них бушевала смерть и разруха. Когда война пришла на их территорию, россияне явно испугались. Они в шоке. Хотя на телевидении бои в Курской области называют "известной ситуацией на пограничные", родные и близкие начали перешептываться о реальной ситуации на фронте. Негативные изменения в психологическом состоянии населения России станут еще одним аргументом для начала переговоров", — подытожил Михаил Подоляк.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что одна из стран-союзниц разрешила Украине использовать свое оружие в России. Речь идет о танках и бронемашинах.