Курская область не главная цель

Прорыв украинскими военными границы в Курской области и захват территорий может быть отвлекающем маневром. На самом деле, главный удар Вооруженные Силы Украины (ВСУ) якобы нанесут в другом месте.

Об этом рассказал российский террорист Игорь Стрелков своей жене Мирославе Регинской. Она опубликовала фрагмент письма, которое он прислал из тюрьмы.

По мнению Стрелкова, украинская армия планирует нанести больший удар в направлении оккупированного Крыма.

"О ситуации на фронте: внимательно слежу. Считаю удар украинцев в Курской области отвлекающим. Следует ожидать второго — главного, в котором они применят основные свои резервы и авиацию (F-16). Скорее всего, в Крымском направлении", — написал он.

В то же время в Кремле обсуждают вопросы освобождения из исправительной колонии экс-офицера ФСБ России, экс-командира НПФ "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина. Его хотят направить на фронт.

По данным росСМИ, представители оборонного ведомства России убеждают секретаря Совбеза России Николая Патрушева, что со Стрелковым можно договориться и он станет "рупором власти, оправдывая все действия на фронте в противовес военкорам".

Напомним, что уголовное дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля 2023 года, а через три дня его задержали в Москве. Так называемому экс-главе "минобороны "ДНР"" были предъявлены обвинения по статье о призывах к экстремистской деятельности. Причиной стали его посты в телеграм-канале. В январе российский суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Стрелков своей вины не признал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в НАТО оценили реакцию России на начало наступления ВСУ в Курской области.